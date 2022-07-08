Удобная, качественная и кроссбраузерная верстка с чистым кодом
Ответственность:
- довожу дело до конца
- всегда на связи
- не нарушаю сроков
Придерживаюсь цели проделать качественную работу:
Доработки, просьбы и пожелания, которые вы могли забыть внести в задание, сделаю без дополнительных затрат и лишних споров
Мои стеки:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), Bootstrap
Интеграция:
Wordpress, Opencart, Joomla, Bitrix, OpenCart
Как проходит работа:
Оценка - сначала оценивается работа, справлюсь с ней или нет
Выполнение - если я уверен, что выполню работу, то берусь за неё
Проверка - после выполнения обязательно проверяю от и до
Оплата - вы оплачиваете работу
Передача - я полностью передаю выполненную и проверенную работу вам
Гарантия:
Я всегда на связи и могу продолжать работать с вами продолжительное время