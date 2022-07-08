Web-разработчик

Удобная, качественная и кроссбраузерная верстка с чистым кодом

Ответственность:

- довожу дело до конца

- всегда на связи

- не нарушаю сроков

Придерживаюсь цели проделать качественную работу:

Доработки, просьбы и пожелания, которые вы могли забыть внести в задание, сделаю без дополнительных затрат и лишних споров

Мои стеки:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), Bootstrap

Интеграция:

Wordpress, Opencart, Joomla, Bitrix, OpenCart

Как проходит работа:

Оценка - сначала оценивается работа, справлюсь с ней или нет

Выполнение - если я уверен, что выполню работу, то берусь за неё

Проверка - после выполнения обязательно проверяю от и до

Оплата - вы оплачиваете работу

Передача - я полностью передаю выполненную и проверенную работу вам

Гарантия:

Я всегда на связи и могу продолжать работать с вами продолжительное время