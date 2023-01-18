Монтаж видео / Видеомонтаж

Более СЕМИ лет работы в видеомонтаже и ПЯТИ лет в съемке видео. Работал с разными блоггерами YouTube и TikTok в сфере криптовалюты, товарного бизнеса, бьюти сферы, детского контента, а также занимался продвижением каналов личных брендов и компаний (от идеи, до съемки, монтажа и оптимизации).