Монтаж видео / Видеомонтаж
Более СЕМИ лет работы в видеомонтаже и ПЯТИ лет в съемке видео. Работал с разными блоггерами YouTube и TikTok в сфере криптовалюты, товарного бизнеса, бьюти сферы, детского контента, а также занимался продвижением каналов личных брендов и компаний (от идеи, до съемки, монтажа и оптимизации).
Я против войны в Украине!
Портфолио
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