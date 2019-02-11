Фотограф

Меня зовут Наташа, я фотограф.

Я точно знаю, что ваши улыбки, эмоции и самые важные жизненные моменты должны навсегда оставаться в памяти!

Вы достойны того, чтобы любоваться красотой ваших событий.

Красотой и изящностью.

Работаю в разных направлениях фотографии:

✔ Love-Story;

✔ Индивидуальные, семейные, детские;

✔ В ожидании чуда;

Мои снимки наполнены вашими чувствами и улыбками. 

Проконсультироваться, задать интересующие вас вопросы, узнать цены и подробности или просто поболтать можно по телефону +79118109035 

Буду рада встрече с вами 😎