Фотограф
Меня зовут Наташа, я фотограф.
Я точно знаю, что ваши улыбки, эмоции и самые важные жизненные моменты должны навсегда оставаться в памяти!
Вы достойны того, чтобы любоваться красотой ваших событий.
Красотой и изящностью.
Работаю в разных направлениях фотографии:
✔ Love-Story;
✔ Индивидуальные, семейные, детские;
✔ В ожидании чуда;
Мои снимки наполнены вашими чувствами и улыбками.
Проконсультироваться, задать интересующие вас вопросы, узнать цены и подробности или просто поболтать можно по телефону +79118109035
Буду рада встрече с вами 😎
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