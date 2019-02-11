egupova_n

Наталья egupova_n

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фотограф

Меня зовут Наташа, я фотограф. 

Я точно знаю, что ваши улыбки, эмоции и самые важные жизненные моменты должны навсегда оставаться в памяти! 

Вы достойны того, чтобы любоваться красотой ваших событий. 

Красотой и изящностью.

Работаю в разных направлениях фотографии: 

✔ Love-Story;

✔ Индивидуальные, семейные, детские;

✔ В ожидании чуда; 

Мои снимки наполнены вашими чувствами и улыбками.  

Проконсультироваться, задать интересующие вас вопросы, узнать цены и подробности или просто поболтать можно по телефону +79118109035  

Буду рада встрече с вами 😎

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