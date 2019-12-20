Графический дизайнер по полиграфии и наружке

Обо мне и моей команде:

Я графический дизайнер с опытом более 5 лет и профессиональной командой верстальщиков, редакторов, фотографов, авторов, пре-прессеров.

Специальность: Полиграфия

Опыт работы: более 5 лет

Образование: Высшее специализированное - графический дизайн

Заинтересована в: удаленной работе по проектам (фриланс)

Работаю: рассматриваю любые варианты;

Интересы: Графический дизайн, упаковка, реклама, многостраничные издания, фирменный стиль, фото, работа с текстом, пре-пресс.

Любимые книги: Профессиональная литература

Я и моя команда готовы создать для вас макет любой сложности в сфере графического дизайна, начиная от разработки фирменного стиля и заканчивая упаковкой и версткой многостраничных изданий. За нашими плечами пятилетний опыт совместной работы на проектах федерального масштаба и длительностью от года. Мы знаем, что вам надо, умеем работать в сжатые сроки и обеспечивать качественный результат не смотря ни на что. Мы готовы к работе и отвечаем за результат.

Сделаем все качественно, профессионально и оперативно. Для того, чтобы наше сотрудничество прошло в желаемые вами сроки, и по результатам моей работы вы получили тот продукт, который представили себе на старте проекта, прошу вас, пожалуйста, поделитесь вашим видением задачи и конечного результата, заполнив небольшой бриф, доступный по ссылке: https://yadi.sk/i/p5xc0It2qJOX3Q

Спасибо заранее!