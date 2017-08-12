Мой сайт- визитка http://project272326.tilda.ws , там есть небольшое портфолио моих работ
Что я умею:
Работа с сайтом на WordPress: установка на хостинг, установка банеров и виджетов, наполнение контентом, SEO-оптимизация статей.
Оформление бесплатных продуктов.
Настройка и автоматизация рассылок: создание автоответчика, настройка цепочек автоматизации.
Создание Landing Page: на PlatformaLP и Tilda
Администрирование тренингов на GetCourse и MemberLux
Работа в Instagram
- Описание целевой аудитории
- Анализ и мониторинг конкурентов
- Составление контент-плана
- Написание текстов для соцсетей
- Продвижение без бюджета
- Реклама в пабликах и у блогеров
А так же
- Создание mindmap
- Работа с облачными сервисами
- Работа с google- документами
- базовая обработка фото и видео ( фотошоп, CorelDRAW и т.д)
- модерация вебинаров
- настройка приема платежей