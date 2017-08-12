ehleok

Элеонора Калашникова ehleok

 
48 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Мой са

Мой сайт- визитка http://project272326.tilda.ws , там есть небольшое портфолио моих работ

Что я умею:

 Работа с сайтом на WordPress: установка на хостинг, установка банеров и виджетов, наполнение контентом, SEO-оптимизация статей. 

 Оформление бесплатных продуктов. 

Настройка и автоматизация рассылок: создание автоответчика, настройка цепочек автоматизации. 

Создание Landing Page: на PlatformaLP и Tilda 

 Администрирование тренингов на GetCourse и MemberLux 

Работа в Instagram 

- Описание целевой аудитории 

- Анализ и мониторинг конкурентов 

- Составление контент-плана 

- Написание текстов для соцсетей 

- Продвижение без бюджета 

- Реклама в пабликах и у блогеров 

А так же 

- Создание mindmap 

- Работа с облачными сервисами 

- Работа с google- документами 

- базовая обработка фото и видео ( фотошоп, CorelDRAW и т.д)

- модерация вебинаров 

- настройка приема платежей 

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