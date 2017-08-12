Мой са

Мой сайт- визитка http://project272326.tilda.ws , там есть небольшое портфолио моих работ

Что я умею:

Работа с сайтом на WordPress: установка на хостинг, установка банеров и виджетов, наполнение контентом, SEO-оптимизация статей.

Оформление бесплатных продуктов.

Настройка и автоматизация рассылок: создание автоответчика, настройка цепочек автоматизации.

Создание Landing Page: на PlatformaLP и Tilda

Администрирование тренингов на GetCourse и MemberLux

Работа в Instagram

- Описание целевой аудитории

- Анализ и мониторинг конкурентов

- Составление контент-плана

- Написание текстов для соцсетей

- Продвижение без бюджета

- Реклама в пабликах и у блогеров

А так же

- Создание mindmap

- Работа с облачными сервисами

- Работа с google- документами

- базовая обработка фото и видео ( фотошоп, CorelDRAW и т.д)

- модерация вебинаров

- настройка приема платежей