eho-game

Эхо Ирина eho-game

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Журналист, фотограф, верстальщик

Мастер на все руки :)

КОНТЕНТ:

Наполнение любых сайтов, контент, копирайтинг, статьи. Делаю с буквами ВСЁ :)

http://wdng.ru - свадебное агентство, цикл статей о тематических свадьбах

http://www.opeterburge.ru - раздел о музеях

http://ulady.ru - материалы о красоте и здоровье

http://it.vahu.ru - ИТ-компания, полное текстовое наполнение, статьи о программном обеспечении и Open Source

http://3zelania.ru - организация праздников, статьи о свадьбе

ФОТО:

Профессиональная фотосъемка, верстка фотокниг.

ВЕРСТКА:

Визитки, журналы, книги, буклеты.

Почта: [email protected]

Отзывы заказчиков
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
$1
10 баллов
13 лет назад
Написание статей по разным темам
Отличный исполнитель с интересным подходом! Рад сотрудничеству и надеюсь долго проработаем, текстами очень доволен! ++++
Подробное ТЗ, своевременная оплата, оперативно отвечает на все возникшие вопросы. Замечательный заказчик, всем рекомендую.
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