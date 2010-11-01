Журналист, фотограф, верстальщик
Мастер на все руки :)
КОНТЕНТ:
Наполнение любых сайтов, контент, копирайтинг, статьи. Делаю с буквами ВСЁ :)
http://wdng.ru - свадебное агентство, цикл статей о тематических свадьбах
http://www.opeterburge.ru - раздел о музеях
http://ulady.ru - материалы о красоте и здоровье
http://it.vahu.ru - ИТ-компания, полное текстовое наполнение, статьи о программном обеспечении и Open Source
http://3zelania.ru - организация праздников, статьи о свадьбе
ФОТО:
Профессиональная фотосъемка, верстка фотокниг.
ВЕРСТКА:
Визитки, журналы, книги, буклеты.
Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель с интересным подходом! Рад сотрудничеству и надеюсь долго проработаем, текстами очень доволен! ++++
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, своевременная оплата, оперативно отвечает на все возникшие вопросы. Замечательный заказчик, всем рекомендую.