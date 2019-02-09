Обширные услуги фотошопа!

Работаю в фотошопе уже 2 года. Занимаюсь ретушью, цветокоррекцией, заменой фонов с добавлением теней и бликов, удаление, добавление или перенос объектов на фото.

Беру во внимание все детали фотографии, это может означать что к работе отношусь добросовестно. Полная обработка фото (замена фона, добавление освещения, теней и мелких деталей композиции) в среднем длится два дня, т.к необходимо "освежать" взгляд на фотографию, что позволяет находить косяки и исправлять их попутно дополняя композицию

Мои работы: https://goo.gl/J99rL3