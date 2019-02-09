Обширные услуги фотошопа!
Работаю в фотошопе уже 2 года. Занимаюсь ретушью, цветокоррекцией, заменой фонов с добавлением теней и бликов, удаление, добавление или перенос объектов на фото.
Беру во внимание все детали фотографии, это может означать что к работе отношусь добросовестно. Полная обработка фото (замена фона, добавление освещения, теней и мелких деталей композиции) в среднем длится два дня, т.к необходимо "освежать" взгляд на фотографию, что позволяет находить косяки и исправлять их попутно дополняя композицию
Мои работы: https://goo.gl/J99rL3
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Удаление фона / водяных знаков58 просмотров
- Ретушь, цветокоррекция40 просмотров
- Полная обработка (старые примеры работ)46 просмотров
- Полная обработка52 просмотра