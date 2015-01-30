ПРЕДЛАГАЮ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
ПО ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ И НАБОРУ ТЕКСТА:
перевод в электронный вид информации с рукописных, печатных, сканированных носителей, в том числе таблиц, формул;
перенос анкетных данных с бумажных носителей в электронные таблицы Excel, Word;
создание электронных реестров документов;
оформление подготовленной информации в виде отформатированного документа (тексты, таблицы) или базы данных (например, для данных анкет, картотек, каталогов, визитных карточек, номенклатуры);
перевод данных из одного электронного формата в другой (перенос данных между форматами текст /pdf / xls / и пр., например, перенос текстовых протоколов/отчетов в базу данных);
представление обработанной информации в различных форматах (текст, pdf, xml, форматы MS Office (Word, Excel, Access), другие форматы – по договоренности), возможна распечатка;
создание (проектирование) табличных баз данных (Excel);
заполнение баз данных предоставленной информацией из других форматов (в т.ч. возможен ручной ввод с любых носителей, в том числе с исправлением грамматических ошибок);
сверка электронных данных, поиск дублей, поиск некорректных данных (например, со значениями пустыми, заполненными не по формату, не соответствующими ограничениям и пр.);
приведение данных к единому формату (например, проверка и форматирование паспортных данных, ФИО);
массовые операции с данными (замена/частичная замена данных).
Индивидуальный подход! Условия и цены обсуждаются!
Большой штат профессиональных, опытных сотрудников. Опыт работы с операторами сотовой связи (Life, Беларусь), архивными операторами (Делис - Москва, Спб). Рекомендации. ООО "ОСП-Систем", г. Минск, Беларусь