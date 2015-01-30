Перевод графических текстов в электронный, текстовый вид, любые объемы (штат сотрудников), быстро, качественно!

ПРЕДЛАГАЮ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

ПО ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ И НАБОРУ ТЕКСТА:

перевод в электронный вид информации с рукописных, печатных, сканированных носителей, в том числе таблиц, формул;

перенос анкетных данных с бумажных носителей в электронные таблицы Excel, Word;

создание электронных реестров документов;

оформление подготовленной информации в виде отформатированного документа (тексты, таблицы) или базы данных (например, для данных анкет, картотек, каталогов, визитных карточек, номенклатуры);

перевод данных из одного электронного формата в другой (перенос данных между форматами текст /pdf / xls / и пр., например, перенос текстовых протоколов/отчетов в базу данных);

представление обработанной информации в различных форматах (текст, pdf, xml, форматы MS Office (Word, Excel, Access), другие форматы – по договоренности), возможна распечатка;

создание (проектирование) табличных баз данных (Excel);

заполнение баз данных предоставленной информацией из других форматов (в т.ч. возможен ручной ввод с любых носителей, в том числе с исправлением грамматических ошибок);

сверка электронных данных, поиск дублей, поиск некорректных данных (например, со значениями пустыми, заполненными не по формату, не соответствующими ограничениям и пр.);

приведение данных к единому формату (например, проверка и форматирование паспортных данных, ФИО);

массовые операции с данными (замена/частичная замена данных).

Индивидуальный подход! Условия и цены обсуждаются!