Человек с большой буквы, первый диз, я не попал заказчику не понравилось (такое бывает), четкое и понятное объяснение что надо делать, вот залог успеха, второй вариант дизайна был утвержден... Правильная и четкая постановка задачи, вот самый большой плюс Инны Инна спасибо за сотрудничество, было приятно на Вас работать обращайтесь еще )))