eia

Инна Емельянова eia

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Почистить два сайта от трояна

    Есть два сайта на одном аккаунте, оба заражены. Бекапов хостер не делал, исходных файлов тоже нет. Поэтому придется чистить, так сказать "ручками". Предлагайте цену и сроки. Вопросы в личку.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт

    Даю тексты и ключевые слова, надо сделать рерайт и вставить ключевики. Тема - пиломатериалы. Срочно.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать книжечки

    Есть 2 pdf файла с обложками книг. Их нужно натянуть на такую модельку, как на картинке. Цену предлагайте сами.

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поставить Виртумарт

    $60

    Есть готовый, сверстанный и функционирующий сайт на Джумле, необходимо поставить на него Виртумарт, настроить меню и вывод товаров. Без цен, корзины и прочего - только каталог товаров. Наполнение - с нас. Очень заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве c ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо качественно сверстать сайт

    $50

    Требуется опытный верстальщик. Подробности о проекте в личку. Если вы оцениваете свои знания и умения менее чем на 5 баллов - не тратьте время. Возможно дальнейшее плотное сотрудничество, особенно, если вы чудесный программист.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта и верстка

    Требуется дизайн для компании, занимающейся доставкой пива. Основные требования - яркий, "прикольный", запоминающийся. Логотип есть, ориентироваться на него. Подробности и условия в личке. Пишите сроки и ссылку на портфолио. Если все будет хорошо - возможно дальнейшее ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дорисовать и сверстать дизайн

    Нужно довести до ума этот сырой макет. Картинка с человечками должна остаться, можно только обработать. Идея должна остаться. Нужно придумать что-нибудь интересное с лентой. Желательно сделать её "обвивающей". Можно попробовать сделать другой фон - вместо ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
afdivi
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Почистить два сайта от трояна
Спасибо Инне за работу за хороший гонорар, да и очень хороший человек, работали вместе очень быстро четко, все сделали не один вирус не докопается теперь! Всем рекомендую Емельянова Инна (eia) +10
Отлично справился с задачей, быстро и качественно. Я довольна. Очень отзывчивый молодой человек, всегда готов помочь. Буду дружить с Димой и подкидывать работку.
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l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта и верстка
Человек с большой буквы, первый диз, я не попал заказчику не понравилось (такое бывает), четкое и понятное объяснение что надо делать, вот залог успеха, второй вариант дизайна был утвержден... Правильная и четкая постановка задачи, вот самый большой плюс Инны Инна спасибо за сотрудничество, было приятно на Вас работать обращайтесь еще )))
Валентин - умничка и отличный дизайнер! Внимательно относится к мелочам и выполняет работу аккуратно. Сотрудничать довольно легко и приятно. Делает всё вовремя. Честный и ответственный. Будем работать ещё и ещё!
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-Caesar-
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Необходимо качественно сверстать сайт
Понятное задание. Все время на связи. Оплата вовремя. Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув. Сергей.
Отлично поработали. Все было сделано качественно и в срок. С Сергеем приятно и легко общаться. Понравилось. Будем работать еще.
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