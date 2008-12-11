Есть два сайта на одном аккаунте, оба заражены. Бекапов хостер не делал, исходных файлов тоже нет. Поэтому придется чистить, так сказать "ручками". Предлагайте цену и сроки. Вопросы в личку.
- Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
С одного сайта перенести информацию на другой. Картинка-описание. Joomla. Пишите цену за один объект ЗНАТЬ HTML!Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Даю тексты и ключевые слова, надо сделать рерайт и вставить ключевики. Тема - пиломатериалы. Срочно.Копирайтинг27 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть 2 pdf файла с обложками книг. Их нужно натянуть на такую модельку, как на картинке. Цену предлагайте сами.3D-графика11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $60
Есть готовый, сверстанный и функционирующий сайт на Джумле, необходимо поставить на него Виртумарт, настроить меню и вывод товаров. Без цен, корзины и прочего - только каталог товаров. Наполнение - с нас. Очень заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве c ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется опытный верстальщик. Подробности о проекте в личку. Если вы оцениваете свои знания и умения менее чем на 5 баллов - не тратьте время. Возможно дальнейшее плотное сотрудничество, особенно, если вы чудесный программист.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется дизайн для компании, занимающейся доставкой пива. Основные требования - яркий, "прикольный", запоминающийся. Логотип есть, ориентироваться на него. Подробности и условия в личке. Пишите сроки и ссылку на портфолио. Если все будет хорошо - возможно дальнейшее ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно довести до ума этот сырой макет. Картинка с человечками должна остаться, можно только обработать. Идея должна остаться. Нужно придумать что-нибудь интересное с лентой. Желательно сделать её "обвивающей". Можно попробовать сделать другой фон - вместо ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад