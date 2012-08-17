Переводчик

Тематика переводов:

- IT-индустрия (программное обеспечение, аппаратное обеспечение, Интернет-решения, Web-технологии, построение сетей, серверные решения и т.п.);

- нефтеналивные платформы, бурение скважин на шлейфах, организация глубоководного бурения, транспортировка нефти в цистернах и по глубоководным трубопроводам, технологии и датчики учёта нефтяных и газовых потоков, автоматизированные комплексы управления скважинами, подготовка к бурению;

- авиационная промышленность (производство, ремонт и эксплуатация воздушных судов, обслуживание аэропортов, электронное оборудование, диспетчерские пульты);

- электронная промышленность (производство и ремонт электронных изделий, приборостроение, конструктивные особенности, элементы дизайна, покрытий, технологическая документация);

- электромеханическая промышленность (электрооборудование, электромеханическое оборудование, турбины, станки, усилители и преобразователи токов);

- документация по организации предприятий по стандартам ISO;

- коммерческие договоры купли-продажи, страховки, доставки, гарантии и компенсации, договоры с поставщиками, логистика, таможенная документация, авиаперевозки, железнодорожный транспорт;

- маркетинг, реклама, слоганы;

- теоретические работы по физике и химии, философии, логике;

- финансы, бухгалтерия и аудит (кредитные договоры, биржевые торги и сопроводительная документация, бухгалтерские отчёты, финансовое планирование, договоры открытия счетов и ведения международных финансовых операций, МСФО);

- литературная и историческая тематика, художественная литература.