Художник, переводчик, дизайнер
Художник:
— любые виды 2D искусства (как цифрового, так и традиционного) портреты на заказ, иллюстрации, зарисовки.
— логотипы, заголовки, уникальное оформление
Портфолио по ссылке http://eirlis.deviantart.com/gallery/
Переводчик:
— владение языками:
русский, украинский, английский, чешский, немецкий — свободно.
датский, шведский, исландский, греческий — ниже среднего.
Портфолио
- Traditional116 просмотров
- Digital109 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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