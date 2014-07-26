Художник, переводчик, дизайнер

Художник:

— любые виды 2D искусства (как цифрового, так и традиционного) портреты на заказ, иллюстрации, зарисовки.

— логотипы, заголовки, уникальное оформление

Портфолио по ссылке http://eirlis.deviantart.com/gallery/

Переводчик:

— владение языками:

русский, украинский, английский, чешский, немецкий — свободно.

датский, шведский, исландский, греческий — ниже среднего.