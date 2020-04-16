ejalfad

Дарья ejalfad

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Переводчик художественных, популистических и технических текстов с английского на русский язык, перевод с английского на русский в стихотворной форме.

Профессионально занимаюсь переводами текстов, уровень английского с2, сдала международный экзамен. Работаю учителем английского языка в частной языковой школе, 2 года работала дипломатическим переводчиком.  К работе подхожу ответственно, мой принцип - делать качественно. Имеется опыт работы по переводу новостных статей для крупных газетных издательств.