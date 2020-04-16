Переводчик художественных, популистических и технических текстов с английского на русский язык, перевод с английского на русский в стихотворной форме.

Профессионально занимаюсь переводами текстов, уровень английского с2, сдала международный экзамен. Работаю учителем английского языка в частной языковой школе, 2 года работала дипломатическим переводчиком. К работе подхожу ответственно, мой принцип - делать качественно. Имеется опыт работы по переводу новостных статей для крупных газетных издательств.