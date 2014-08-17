Образование

Неполное высшее

Российский Государственный Медицинский Университет - неполное высшее, 2005

лечебное дело

Медицинский колледж № 16 при ГКБ им. С.П. Боткина - среднее специальное, 2000

лабораторный техник

Дополнительно о себе: грамотность‚ коммуникабельность‚ отзывчивость

Профессиональные сферы: IT / Интернет / Телеком/Медицина

Опыт работы:

2008 г. по настоящее время: ЗАО "Мастертел" специалист отдела технической поддержки ( обязанности: прием входящих звонков и электронной почты, обработка писем, распределение заявок по инженерам, удаленное устранение неполадок у клиентов, консультирование клиентов по вопросам интернета и телефонии).

2004г. по 2008г. ФГУП ГНЦА младший научный сотрудник. (обязанности: проведение лабораторных опытов, разработка лекарственных средств)

2004г. по 2002г. Детская городская поликлиника № 15 Медицинская сестра