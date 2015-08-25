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Иван
eje9x
eje9x
33 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
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Тимофей Михайлов
timofeimih
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов
$6
9 баллов
10 лет назад
Sketch макет в html5 (легкий макет с адаптивностью)
HTML
Sketch
Cправился с заданием. Так же быстро сделал правки по проекту. Рекомендую.
Грамотная постановка задачи, разумные требования. Всем рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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