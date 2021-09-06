ek_rusetskaya

QA engineer

Перфекционист, люблю, когда все на своих местах, иногда в жизни меня это даже беспокоит). Я достаточно ответственный человек и во всех аспектах работы меня не устраивает, если я не достигаю высших стандартов. У меня сильная приверженность работе и способность работать в нерабочее время, если это необходимо. Безупречные коммуникативные навыки и навыки поиска и устранения неисправностей, постоянное желание развиваться в профессиональной сфере и узнавать новое.