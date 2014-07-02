Дипломированный лингвист-переводчик немецкого и английского языков.
Большой опыт переводов и редактуры технических, медицинских и пр. текстов.
Я готова подтвердить свою квалификацию выполнением тестового задания не более 1000 зн.сп.
Высокий уровень грамотности и эрудированности, глубокое изучение каждой тематики, строгое соблюдение переводческого задания и сроков.
Работа приносит мне удовольствие и поэтому на 100% уникальна.
Готова взяться за срочные заказы.
Стоимость перевода: от 3$ - 1000 зн.сп в зависимости от сложности текста и переводческого задания.
Стоимость написания статей обсуждается индивидуально.
Я готова подтвердить свою квалификацию выполнением тестового задания не более 1000 зн.сп.
Вы можете связаться со мной по e-mail: [email protected]
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!