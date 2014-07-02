Лингвист-переводчик DE-RU EN-RU

Дипломированный лингвист-переводчик немецкого и английского языков.

Большой опыт переводов и редактуры технических, медицинских и пр. текстов.

Я готова подтвердить свою квалификацию выполнением тестового задания не более 1000 зн.сп.

Высокий уровень грамотности и эрудированности, глубокое изучение каждой тематики, строгое соблюдение переводческого задания и сроков.

Работа приносит мне удовольствие и поэтому на 100% уникальна.

Готова взяться за срочные заказы.

Стоимость перевода: от 3$ - 1000 зн.сп в зависимости от сложности текста и переводческого задания.

Стоимость написания статей обсуждается индивидуально.

Я готова подтвердить свою квалификацию выполнением тестового задания не более 1000 зн.сп.

Вы можете связаться со мной по e-mail: [email protected]