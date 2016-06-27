Видеомонтаж | | Видеосъемка
Видео и аудио монтаж: сведение видеоматериала, подбор и наложение музыки (Final Cut Pro X). Цветокоррекция (Lightroom, DaVinci Resolve).
Видеосъёмка и фотосъёмка: собственное оборудование (Canon 60D, экшн-камера Go Pro, штатив/монопод/видеосвет), так же возможность аренды оборудования любого типа.
Опыт видеосъемок и монтажа: кинопроизводство, реклама, бекстейджи, мероприятия(свадьбы, детские праздники,выпускные, концерты), спорт-видео.
Независимо от бюджета проекта, взявшись за выполнение обеспечиваю оптимальное сочетание цены и качества.
Работу выполняю в срок. Работаю по 50%-й предоплате (банковский перевод).
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