Видеомонтаж | | Видеосъемка

﻿Видео и аудио монтаж: сведение видеоматериала, подбор и наложение музыки (Final Cut Pro X). Цветокоррекция (Lightroom, DaVinci Resolve).

Видеосъёмка и фотосъёмка: собственное оборудование (Canon 60D, экшн-камера Go Pro, штатив/монопод/видеосвет), так же возможность аренды оборудования любого типа.

Опыт видеосъемок и монтажа: кинопроизводство, реклама, бекстейджи, мероприятия(свадьбы, детские праздники,выпускные, концерты), спорт-видео.﻿

Независимо от бюджета проекта, взявшись за выполнение обеспечиваю оптимальное сочетание цены и качества.

Работу выполняю в срок. Работаю по 50%-й предоплате (банковский перевод).