Интернет-маркетолог, project manager

Добрый день! Меня зовут Екатерина, и я начинающий интернет-маркетолог : )

Я прошла обучение по этому направлению, имею сертификат, и хотела бы набираться опыта, поэтому готова выполнять ваши задания в таких сферах:

- Настройка и ведение Яндекс.Директ

- Продвижение на картах в Яндексе, сайтах-отзовиках

- Создание одностраничных сайтов-визиток

Также имею 2-летний опыт на должности Junior Project Manager в рекламном агентстве, готова рассмотреть удаленную работу в этом направлении, в службе поддержки клиентов.

У меня грамотная устная и письменная речь (но в работе предпочитаю переписку, без звонков), хорошее знание английского - уровень Upper Intermediate, я быстро усваиваю информацию и учусь новому, в общении вежлива и дружелюбна, умею структурировать и приоритизировать задачи, организовывать работу команды.

Буду рада сотрудничеству!