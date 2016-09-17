eka_linguist

Технический переводчик (английский язык)

Английский язык. Технические переводы документации. Перевод научных статей, деловой документации и др. Перевод сайтов. Корректура/редактирование переводов. Опыт работы 15 лет. Владение CAT-инструментами (SmartCAT и др.).

Направления переводов:

- научные статьи, отчеты по НИР,

- электронные презентации и программы,

- технические описания,документация и спецификации,

- инструкции, руководства пользователя, технологические регламенты,

- интернет-представительства(сайты, веб-страницы),

- деловая документация (переписка, резюме, анкеты),

- договоры, акты, бизнес-планы,

- другие специализированные тексты.