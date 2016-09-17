eka_linguist

Технический переводчик (английский язык)
Английский язык. Технические переводы документации. Перевод научных статей, деловой документации и др. Перевод сайтов. Корректура/редактирование переводов. Опыт работы 15 лет. Владение CAT-инструментами (SmartCAT и др.).
Направления переводов:
- научные статьи, отчеты по НИР,
- электронные презентации и программы,
- технические описания,документация и спецификации,
- инструкции, руководства пользователя, технологические регламенты,
- интернет-представительства(сайты, веб-страницы),
- деловая документация (переписка, резюме, анкеты),
- договоры, акты, бизнес-планы,
- другие специализированные тексты.
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