ekachukovenko

Контент-маркетолог, Сценарист прогревов для продуктов/услуг
Здравствуйте, меня зовут Екатерина и я занимаюсь разработкой продающих контент-планов для Инстаграм.
Опыт работы 1 год (работа в агенстве).
Специализация: Личный/коммерческие блоги, которые хотят наполнить блог или продать курсы/марафоны/услуги
Что входит в мои услуги:
- Аналитика вашей аудитории и блога
- Создание контент-плана на месяц, включая: 12 постов с подробной информацией для копирайтера, 30 дней сторис с воронками продаж и 4 видами контента
- Создание сценария прогрева под ваши услуги/продукты, включая: AIDA, от прогрева к теме до постпрогрева на следующий продукт/услугу
- Учитываю ваши пожеланий насчет контента, вашу специализацию
- Бесплатная консультация