ekachukovenko

Контент-маркетолог, Сценарист прогревов для продуктов/услуг

Здравствуйте, меня зовут Екатерина и я занимаюсь разработкой продающих контент-планов для Инстаграм.

Опыт работы 1 год (работа в агенстве).

Специализация: Личный/коммерческие блоги, которые хотят наполнить блог или продать курсы/марафоны/услуги

Что входит в мои услуги:

Аналитика вашей аудитории и блога

Создание контент-плана на месяц, включая: 12 постов с подробной информацией для копирайтера, 30 дней сторис с воронками продаж и 4 видами контента

Создание сценария прогрева под ваши услуги/продукты, включая: AIDA, от прогрева к теме до постпрогрева на следующий продукт/услугу

Учитываю ваши пожеланий насчет контента, вашу специализацию

Бесплатная консультация

За 1 год разработала 50+ контент-планов и 10+ сценариев прогревов (самый большой запуск 7000$)