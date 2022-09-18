ekagogoladze

Веб-программирование
Pазрабатываю веб-сайты, которые полностью функциональны, быстро загружаются и выглядят фантастически. Bсегда стараюсь улучшить свои способности и расширить свои знания. Любой проект, который я начинаю, я завершаю, повышая свой профессиональный уровень.
Технологии, которые использую:
HTML 5
CSS 3
Bootstrap 5
JavaScript
Контакты:
Телеграм: https://t.me/+995599041140
email: [email protected]
Также вы можете взглянуть на мой личный сайт, и оставить заявку на разработку вашего проекта там.