ekagogoladze

Веб-программирование

Pазрабатываю веб-сайты, которые полностью функциональны, быстро загружаются и выглядят фантастически. Bсегда стараюсь улучшить свои способности и расширить свои знания. Любой проект, который я начинаю, я завершаю, повышая свой профессиональный уровень.

Технологии, которые использую:

HTML 5

CSS 3

Bootstrap 5

JavaScript

Контакты:

Телеграм: https://t.me/+995599041140

email: [email protected]

Также вы можете взглянуть на мой личный сайт, и оставить заявку на разработку вашего проекта там.