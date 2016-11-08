ekalashnikova_89

Успех приходит к тому, кто не отклоняется от цели.

Здравствуйте! Готова предложить Вам свои услуги поразработке:

1. Графический дизайн

· Логотипы

· Фирменный стиль (айдентика)

· Брендбук, гайдбук, логобук.

· Инфографика

2. Веб-дизайн

· Баннеры

3. Полиграфический дизайн

· Буклеты

· Брошюры

· Календари

· Открытки

· Листовки

· Дизайн обложки книги

· Верстка

4. Наружная реклама

5. Фотография

· Ретушь/коллаж

· Макросъемка

· Пейзаж

· Портрет

· Рекламная фотография

· Репортаж

В свою очередь гарантирую:

· Индивидуальный и творческий подход

· Порядочность

· Качественно и в строк выполню Ваши заказы

Предложу от 3-х до 5-ти вариантов с доработкой выбранного.

Работаю до полного утверждения проекта.

Буду рада сотрудничеству.

С уважением, графический дизайнер – Екатерина.