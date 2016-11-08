ekalashnikova_89

Екатерина ekalashnikova_89

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Успех приходит к тому, кто не отклоняется от цели.

Здравствуйте! Готова предложить Вам свои услуги поразработке:

1.     Графический дизайн

·       Логотипы

·       Фирменный стиль (айдентика)

·       Брендбук, гайдбук, логобук.

·       Инфографика

 

2.     Веб-дизайн

·       Баннеры

 

3.     Полиграфический дизайн

·       Буклеты

·       Брошюры

·       Календари

·       Открытки

·       Листовки

·       Дизайн обложки книги

·       Верстка

 

4.     Наружная реклама

 

5.     Фотография

·       Ретушь/коллаж

·       Макросъемка

·       Пейзаж

·       Портрет

·       Рекламная фотография

·       Репортаж

 

В свою очередь гарантирую:

·       Индивидуальный и творческий подход

·       Порядочность

·       Качественно и в строк выполню Ваши заказы

Предложу от 3-х до 5-ти вариантов с доработкой выбранного.

Работаю до полного утверждения проекта.

Буду рада сотрудничеству.

С уважением, графический дизайнер – Екатерина. 