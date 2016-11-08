ekalashnikova_89

Здравствуйте! Готова предложить Вам свои услуги поразработке:
1. Графический дизайн
· Логотипы
· Фирменный стиль (айдентика)
· Брендбук, гайдбук, логобук.
· Инфографика
2. Веб-дизайн
· Баннеры
3. Полиграфический дизайн
· Буклеты
· Брошюры
· Календари
· Открытки
· Листовки
· Дизайн обложки книги
· Верстка
4. Наружная реклама
5. Фотография
· Ретушь/коллаж
· Макросъемка
· Пейзаж
· Портрет
· Рекламная фотография
· Репортаж
В свою очередь гарантирую:
· Индивидуальный и творческий подход
· Порядочность
· Качественно и в строк выполню Ваши заказы
Предложу от 3-х до 5-ти вариантов с доработкой выбранного.
Работаю до полного утверждения проекта.
Буду рада сотрудничеству.
С уважением, графический дизайнер – Екатерина.