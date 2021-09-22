Качественный поиск клиентов и назначение встреч b2b и b2c

Я - Практик.

Продажами и управлением в продажах занимаюсь более 20 лет .

Большой опыт построения продаж с нуля как офф-лайн так и он-лайн.

ПРЕДЛАГАЮ:

• b2b и b2c Продажи по телефону

• Назначение встреч

• Генерация тёплых лидов

• Выход на лиц принимающих решения (ЛПР)

• Выявление потребностей у клиентов

• Маркетинговые исследования

• Актуализация баз данных

• Обзвон потенциальных партнёров.

• Приглашение на мероприятия.

• Приём и обработка заказов, заявок.

• Поиск новых клиентов.

• Анкетирование и опросы.

• Информирования об акциях и розыгрышах, программах лояльности

• Настройка CRM и телефонии

• Создание скрипта

• Подбор базы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА СО МНОЙ:

- На связи 24/7

- Отличная связь

- Скорость выполнения обзвона

- Предоставляю запись звонков

- Создам скрипт

- Соберу базу для звонков

- При необходимости привлеку своих менеджеров для масштабирования