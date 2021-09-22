Я - Практик.
Продажами и управлением в продажах занимаюсь более 20 лет .
Большой опыт построения продаж с нуля как офф-лайн так и он-лайн.
ПРЕДЛАГАЮ:
• b2b и b2c Продажи по телефону
• Назначение встреч
• Генерация тёплых лидов
• Выход на лиц принимающих решения (ЛПР)
• Выявление потребностей у клиентов
• Маркетинговые исследования
• Актуализация баз данных
• Обзвон потенциальных партнёров.
• Приглашение на мероприятия.
• Приём и обработка заказов, заявок.
• Поиск новых клиентов.
• Анкетирование и опросы.
• Информирования об акциях и розыгрышах, программах лояльности
• Настройка CRM и телефонии
• Создание скрипта
• Подбор базы.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА СО МНОЙ:
- На связи 24/7
- Отличная связь
- Скорость выполнения обзвона
- Предоставляю запись звонков
- Создам скрипт
- Соберу базу для звонков
- При необходимости привлеку своих менеджеров для масштабирования