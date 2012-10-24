ekaterina-khomet

Екатерина ekaterina-khometekaterina-khomet
Информация о соискателе
Имя Хомета Екатерина Сергеевна
Пол женский
Возраст 29 лет
Семья не замужем, ребенок (3,9 года)
Интересы, увлечения Рисунок, ДПИ, архитектура, история России, история современного искусства, граффити.
Образование
Сентябрь-декабрь 2010 Посещение семинаров и краткосрочное обучение по программе «Развитие малого и среднего бизнеса»
09.2004 — 06.2008 Высшее УрГАХА: Художник-проектировщик по текстилю в интерьере.
09.2001 — 06.2004 Среднее специальное НТГПК: модельер-конструктор, мастер производственного обучения.
Профессиональный опыт
Общий стаж 8 лет
2004-2008г МОУ ДОД ДЮЦ
Должность: педагог
Объединения: ДПИ, ИЗО, Графика, граффити. (Екатеринбург).
2008-2009 ТагилГражданПроект.
Должность: Архитектор.
Обязанности:
Проектирование зданий
Подготовка необходимой документации, чертежей, смет…
2009-... Открытие художественной мастерской по росписи текстиля.
Должность: Руководитель мастерской.
Совмещение: художник по текстилю (Нижний Тагил), дизайнер.
Навыки, качества
1.Владение компьютером, программами
AutoCAD – уровень пользователя.
Photochop, CorolDrow - уровень пользователя, но не работала в них более 2х лет (при необходимости пройду курсы по данным программам). На данный момент самостоятельно изучаю программы:Hornil StilePix (аналог Photochop), Sweet Home 3D, GIMP2, SketchUp 8, Photo Collage Max, 3d-brush, 3d-Coat(GL)…и т.д.
2.Рисунок от руки, графика.
3.Рисунок по текстилю.
4.Владею методиками изготовления декоративно-прикладных изделий (архитектурное моделирование, текстильный декор в интерьер)
5.реализация дизайн - проектов интерьера и дизайн - проектов художественного текстиля…
6.Крой и Пошив текстильных изделий
7. Опыт руководящей работы (суммарно – 4-5 лет )
8.Навыки организаторской работы
Телефон 8-982-628-03-27
Портфолио