ekaterina-khomet

Художник проектировщик по текстилю

Информация о соискателе

Имя Хомета Екатерина Сергеевна

Пол женский

Возраст 29 лет

Семья не замужем, ребенок (3,9 года)

Интересы, увлечения Рисунок, ДПИ, архитектура, история России, история современного искусства, граффити.

Образование

Сентябрь-декабрь 2010 Посещение семинаров и краткосрочное обучение по программе «Развитие малого и среднего бизнеса»

09.2004 — 06.2008 Высшее УрГАХА: Художник-проектировщик по текстилю в интерьере.

09.2001 — 06.2004 Среднее специальное НТГПК: модельер-конструктор, мастер производственного обучения.

Профессиональный опыт

Общий стаж 8 лет

2004-2008г МОУ ДОД ДЮЦ

Должность: педагог

Объединения: ДПИ, ИЗО, Графика, граффити. (Екатеринбург).

2008-2009 ТагилГражданПроект.

Должность: Архитектор.

Обязанности:

Проектирование зданий

Подготовка необходимой документации, чертежей, смет…

2009-... Открытие художественной мастерской по росписи текстиля.

Должность: Руководитель мастерской.

Совмещение: художник по текстилю (Нижний Тагил), дизайнер.

Навыки, качества

1.Владение компьютером, программами

AutoCAD – уровень пользователя.

Photochop, CorolDrow - уровень пользователя, но не работала в них более 2х лет (при необходимости пройду курсы по данным программам). На данный момент самостоятельно изучаю программы:Hornil StilePix (аналог Photochop), Sweet Home 3D, GIMP2, SketchUp 8, Photo Collage Max, 3d-brush, 3d-Coat(GL)…и т.д.

2.Рисунок от руки, графика.

3.Рисунок по текстилю.

4.Владею методиками изготовления декоративно-прикладных изделий (архитектурное моделирование, текстильный декор в интерьер)

5.реализация дизайн - проектов интерьера и дизайн - проектов художественного текстиля…

6.Крой и Пошив текстильных изделий

7. Опыт руководящей работы (суммарно – 4-5 лет )

8.Навыки организаторской работы

Телефон 8-982-628-03-27

Портфолио

http://www.ekaterina-khometa.handhand.ru