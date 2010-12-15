ekaterina-obodec

Сценарии для праздников, стихи, проза, наполнение сайтов, набор текстов

Копирайтинг. Рерайтинг. Перевод (англ. язык)

Авторские сценарии различного рода праздников ( юбилей, свадьба, День рождения ( для взрослых и детей), школьные праздники, выпускной вечер, профессиональные ) с использованием переделанных эстрадных и народных песен, поздравительные стихи, художественная проза. Набор текстов. Наполнение сайтов.

Украинский и русский язык. Грамотно.