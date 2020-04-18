ekaterina1512rfn

Екатерина ekaterina1512rfn

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Умею писать просто и понятно. Напишу текст с уникальным содержанием,статью.

Меня зовут Екатерина.Обладаю грамотностью,способностью и желанием обучаться.Умею писать просто и понятно.Напишу текст с уникальным содержанием,статью.Опишу товар самой различной тематики и уровнем сложности по заданным требованиям и инструкциям.Учту все пожелания при выполнении задания.Обладаю образным мышлением

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$1/час
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