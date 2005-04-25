ekaterina1920

МОНТАЖ ВИДЕО

Привет!

Я начинающий монтажер, оставлю свои работы ниже, чтобы ты понимал(а), что я могу для тебя сделать)

Монтирую на телефоне, так как так удобнее

Если тебе нужно смонтировать видео для инстаграма или ютуб канала, то можешь обратиться ко мне!

На счет цены договоримся)

Спасибо!

https://cloud.mail.ru/public/hYZM/B6UG6z7f9

https://cloud.mail.ru/public/5wpQ/C95jQUHqH

https://cloud.mail.ru/public/6Rff/D3KMR92qV

Так же можешь зайти на мою страницу в вк: tsygleevakatya там есть видео на 3 минуты, думаю тебе понравится)