Екатерина Попчук
Создаю продуманный, современный дизайн многостраничных сайтов, лендингов, интернет-магазинов. Для меня важно, чтоб сайт был удобным и приносил прибыль вашему бизнесу.
Адекватно отношусь к правкам и конструктивной критике.
Оформлена самозанятость.
Контакты
Telegram: @Ekaterina_8708
Почта: [email protected]
На связи: пн-пт с 9:00-17:00
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редизайн сайта завода противопожарных штор15 просмотров
- Лендинг к выставке художника19 просмотров
- Концепт главного экрана13 просмотров
- Концепт главного экрана21 просмотр
- Пироговая №114 просмотров
- Лендинг для студии дизайна интерьеров42 просмотра
- Лендинг "Кухни на заказ"15 просмотров