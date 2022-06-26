Екатерина Попчук

Создаю продуманный, современный дизайн многостраничных сайтов, лендингов, интернет-магазинов. Для меня важно, чтоб сайт был удобным и приносил прибыль вашему бизнесу.

Адекватно отношусь к правкам и конструктивной критике.

Оформлена самозанятость.

Контакты

Telegram: @Ekaterina_8708

Почта: [email protected]

На связи: пн-пт с 9:00-17:00