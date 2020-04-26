ekaterina_blazh

День добрый!
Я занимаюсь разработкой дизайна и логотипов для различных компаний с весны. Обладаю грамотно поставленной речью и развитым мышлением.
Если вы желаете:
-получить качественную визуал-консультацию
-расширить клиентскую базу за 5 секунд, после того, как они увидят ваш логотип
-быть самым актуальным, а главное ПРОДАЮЩИМ бизнесом
-выделяться из кучи однотипных предложений
Или, возможно, Вам необходимы услуги:
-написания продающего текста
-внесение поправок, редактура уже имеющегося материала
-стимулирование роста продаж
-грамотное оформление шапки сайтов, профилей, гайдов
Несомненно, вам стоит связаться со мной!
Вы получите результат сразу в строго обговоренные сроки, а также макет и личное портфолио после подтверждения заказа.
Жду именно вас!