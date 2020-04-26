ekaterina_blazh

День добрый!

Я занимаюсь разработкой дизайна и логотипов для различных компаний с весны. Обладаю грамотно поставленной речью и развитым мышлением.

Если вы желаете:

-получить качественную визуал-консультацию

-расширить клиентскую базу за 5 секунд, после того, как они увидят ваш логотип

-быть самым актуальным, а главное ПРОДАЮЩИМ бизнесом

-выделяться из кучи однотипных предложений

Или, возможно, Вам необходимы услуги:

-написания продающего текста

-внесение поправок, редактура уже имеющегося материала

-стимулирование роста продаж

-грамотное оформление шапки сайтов, профилей, гайдов

Несомненно, вам стоит связаться со мной!

Вы получите результат сразу в строго обговоренные сроки, а также макет и личное портфолио после подтверждения заказа.

Жду именно вас!