ekaterina_dy

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Могу закупать рекламу, проводить аудит аккаунта, а также:-организовывать гивы и марафоны-создавать визуал блога-составлять креативные рекламные макеты и сторис-продумывать стратегию продвижения блога-оформлять сторис-отвечать на вопросы и комментарии -создавать продающую, цепляющую шапку профиля-придумывать рубрики в постах и сторис-вести деловую иМогу закупать рекламу, проводить аудит аккаунта, а также:-организовывать гивы и марафоны-создавать визуал блога-составлять креативные рекламные макеты и сторис-продумывать стратегию продвижения блога-оформлять сторис-отвечать на вопросы и комментарии -создавать продающую, цепляющую шапку профиля-придумывать рубрики в постах и сторис-вести деловую и личную переписки анализировать статистику, ЦА блога и его конкурентов-генерировать идеи для постов и сторис, обрабатывать тексты со слов блогера, оформлять посты, есть опыт копирайтингаПомимо этого, я разбираюсь в способах бесплатного и платного продвижения блогера. К тому же свободно владею английским языком и разговорным немецким. С радостью помогу в работе с зарубежными проектами. Также я закончила юридический факультет, знаю способы определения недобросовестных блоггеров, заказчиков и рекламодателей﻿. Прошла Курсы менеджеров блоггера от @nioly