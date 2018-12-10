ekaterina_kot

Работала в периодических изданиях,журналах, на сайтах, над написанием книги.
Пишу как творческие, так и рекламные материалы. Подбираю фото и видео. Провожу опросы и интервью.
Работаю с админ-панелью WordPress и социальными сетями.
Люблю создавать качественный контент – от коротких цепляющих постов до лонг-ридов.
Умею найти уникальную информацию,преподнести популярный хайповый материал необычно, а еще… даже самую серьезную тему могу перевести в позитивное юмористическое русло!.
Образование
Высшее – специальность «украинский язык и литература»
Дополнительные курсы:
актерские
сценарные
Примеры авторских материалов:
http://evrikak.ru/info/7-zhiznennyih-pravil-frantsuzhenok-kotoryie-stoit-perenyat/
http://izum.ua/butik/articles/palmovaya-istoriya-linejjka-vesna-leto-2017-ot-bre_219305
Вела сайт kamaka.wtf (приколы,вирусный контент)