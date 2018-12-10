ekaterina_kot

Сценарист Автор Писатель

Работала в периодических изданиях,журналах, на сайтах, над написанием книги.

Пишу как творческие, так и рекламные материалы. Подбираю фото и видео. Провожу опросы и интервью.

Работаю с админ-панелью WordPress и социальными сетями.

Люблю создавать качественный контент – от коротких цепляющих постов до лонг-ридов.

Умею найти уникальную информацию,преподнести популярный хайповый материал необычно, а еще… даже самую серьезную тему могу перевести в позитивное юмористическое русло!.

Образование

Высшее – специальность «украинский язык и литература»

Дополнительные курсы:

актерские

сценарные

Примеры авторских материалов:

http://evrikak.ru/info/7-zhiznennyih-pravil-frantsuzhenok-kotoryie-stoit-perenyat/

http://izum.ua/butik/articles/palmovaya-istoriya-linejjka-vesna-leto-2017-ot-bre_219305

Вела сайт kamaka.wtf (приколы,вирусный контент)