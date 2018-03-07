ekaterina_shm

Доброго времени суток!

Имею высшее образование (бакалавр) по специальности "Менеджмент".

Опыт работы:

Аудио-Реклама.ру - https://www.audio-reclama.ru/

Менеджер по работе с клиентами

(- консультирование клиентов

- прием заказов, прием оплаты, обработка и сопровождение заказа на каждом этапе вплоть до готовности продукта

- формирование сайта)

ООО "ЖилКомИнкасо-Нижний Новгород"

Делопроизводитель

(- составление отчётов о работе агенства;

- составление планов работы для отделов;

- распределение приоритетности работы;

- заказ канцелярии;

- приём, отправка и регистрация писем)

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России - http://www.pomc.ru/

Специалист по кадрам

(- ведение кадрового делопроизводства;

- внесение информацию на Главный Портал Закупок;

- ведение программы по кадровому делопроизводству МЗ РФ Федеральный регистр медицинский работников;

- полная организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовки медицинского персонала;

- подготовка документов для прохождения производственной практики студентами на базе учреждения;

- оформление командировочных документов;

- оформление документации для начала, прекращения и окончания клинических исследований;

- направление работников на периодический медицинский осмотр)

КБ БНП Париба Восток, ООО

Кредитный эксперт

(оформление кредитов)