ekaterina_shm

Доброго времени суток!
Имею высшее образование (бакалавр) по специальности "Менеджмент".
Опыт работы:
Аудио-Реклама.ру - https://www.audio-reclama.ru/
Менеджер по работе с клиентами
(- консультирование клиентов
- прием заказов, прием оплаты, обработка и сопровождение заказа на каждом этапе вплоть до готовности продукта
- формирование сайта)
ООО "ЖилКомИнкасо-Нижний Новгород"
Делопроизводитель
(- составление отчётов о работе агенства;
- составление планов работы для отделов;
- распределение приоритетности работы;
- заказ канцелярии;
- приём, отправка и регистрация писем)
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России - http://www.pomc.ru/
Специалист по кадрам
(- ведение кадрового делопроизводства;
- внесение информацию на Главный Портал Закупок;
- ведение программы по кадровому делопроизводству МЗ РФ Федеральный регистр медицинский работников;
- полная организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовки медицинского персонала;
- подготовка документов для прохождения производственной практики студентами на базе учреждения;
- оформление командировочных документов;
- оформление документации для начала, прекращения и окончания клинических исследований;
- направление работников на периодический медицинский осмотр)
КБ БНП Париба Восток, ООО
Кредитный эксперт
(оформление кредитов)