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МАРКЕТОЛОГ, ТРАНСФОРМАТОР; МОСКВА — ИЮНЬ 2019 — НОЯБРЬ 2019Должностные обязанности: - Коммуникация с лидерами мнений по вопросу сотрудничества; - Составление технического задания для инфлюенсеров;- Контроль за соблюдением лидерами мнений механики и тайминга рекламных интеграции;- Коммуникация с типографиями по упаковке продукции для бренда;- Анализ ЦА;- Анализ конкурентов; - Внедрение новых инструментов продвижения;- Публикация постов;- Организация фото-, видео-съёмок;- Разработка креативов для контента;- Проведение аналитика рынка рекламы.Работа с Trello и Google Sheets. TALENT-МЕНЕДЖЕР (МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С БЛОГЕРАМИ), HYPE AGENCY; МОСКВА — ДЕКАБРЬ 2018 — МАЙ 2019Должностные обязанности: - Коммуникация по рекламным проектам с инфлюенсерами, а также контроль за исполнением ими ТЗ; - Проведение переговоров и подготовка предложений для инфлюенсеров; - Составление проектных документаций; - Креатив для рекламных кампаний; - Аналитика рекламного рынка; - Анализ эффективности проведённых рекламных кампаний;- Просчет ER и подготовка отчётности об эффективности профилей инфлюенсеров; - Составление прайса для эксклюзивных инфлюенсеров компании согласно среднеустановленным рыночным показателям; - Анализ ЦА. Работа с MS Office и Google Sheets.