ekaterinacharlz

Здравствуйте!

Меня зовут Катя. Мне 20 лет. И я фрилансер. Аплодисменты.

Мое поле деятельности:

1) Пишу тексты - без разницы на русском или на английском (реклама, слоганы, комментарии, короткие истории, статьи, нейминг, речи, сценарии);

2) Перевожу с английского (различные статьи, темы варьируются, начиная от статей про знаменитостей и здоровое питание до сложных маркетинговых исследований) и иногда на английский, если есть настроение;

3) Уверяю себя, что хороша в этом.

Если вы готовы делать что-то интересное, то я буду счастлива составить вам компанию!