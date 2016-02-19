ekaterinacharlz

Екатерина ekaterinacharlzekaterinacharlz
28 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Здравствуйте!
Меня зовут Катя. Мне 20 лет. И я фрилансер. Аплодисменты.
Мое поле деятельности:
1) Пишу тексты - без разницы на русском или на английском (реклама, слоганы, комментарии, короткие истории, статьи, нейминг, речи, сценарии);
2) Перевожу с английского (различные статьи, темы варьируются, начиная от статей про знаменитостей и здоровое питание до сложных маркетинговых исследований) и иногда на английский, если есть настроение;
3) Уверяю себя, что хороша в этом.
Если вы готовы делать что-то интересное, то я буду счастлива составить вам компанию!
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