ekaterinasaxno

Главное в моей жизни - красота, искусство и культура.
Уважаемые заказчики.
Студентка УО МГАСК. Обладаю хорошими знаниями русского языка. Закончила курсы английского для начинающих. Копирайтинг и рерайтинг текстов на тему: "Красота", "Здоровье","Культура", "Искусство", "Медицина", "Фауна", "Психология личности. Философия" (имею опыт по данным темам).Уникальность текста 90-95%.
0,7-1$ за 1000 символов.
Занимаюсь рекламой в twitter.com (более 1 000 читателей).
2-3$ за постинг.
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