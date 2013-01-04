Главное в моей жизни - красота, искусство и культура.

Уважаемые заказчики.

Студентка УО МГАСК. Обладаю хорошими знаниями русского языка. Закончила курсы английского для начинающих. Копирайтинг и рерайтинг текстов на тему: "Красота", "Здоровье","Культура", "Искусство", "Медицина", "Фауна", "Психология личности. Философия" (имею опыт по данным темам).Уникальность текста 90-95%.

0,7-1$ за 1000 символов.

Занимаюсь рекламой в twitter.com (более 1 000 читателей).

2-3$ за постинг.

Контактные данные:

[email protected]

twitter.com/ekaterinasaxno

vk.com/ekaterinasaxno

Благодарю за внимание.