ekaterinask

Екатерина ekaterinask

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Продающие тексты, лэндинги под ключ на платформе LP.

Здравствуйте!

Вы зашли на страницу профессионального копирайтера (сертификаты об окончании обучения отправляю по запросу).

Я могу вам помочь в создании:

  • Продающих текстов для товара, услуги, тренинга, инфопродукта
  • Лэндинга "под ключ" на платформе LP
  • Текста для лэндинга (если верстку заказываете у другого специалиста).
Дополнительные услуги:

- тексты для медицинских сайтов

- рерайтинг

- транскрибация.

Я гарантирую вам спокойствие и уверенность в том, что работа будет выполнена в срок согласно ТЗ. 

Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$10/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга