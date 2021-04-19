Продающие тексты, лэндинги под ключ на платформе LP.

Здравствуйте!

Вы зашли на страницу профессионального копирайтера (сертификаты об окончании обучения отправляю по запросу).

Я могу вам помочь в создании:

Продающих текстов для товара, услуги, тренинга, инфопродукта

Лэндинга "под ключ" на платформе LP

Текста для лэндинга (если верстку заказываете у другого специалиста).

Дополнительные услуги:

- тексты для медицинских сайтов

- рерайтинг

- транскрибация.

Я гарантирую вам спокойствие и уверенность в том, что работа будет выполнена в срок согласно ТЗ.