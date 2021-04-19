Продающие тексты, лэндинги под ключ на платформе LP.
Здравствуйте!
Вы зашли на страницу профессионального копирайтера (сертификаты об окончании обучения отправляю по запросу).
Я могу вам помочь в создании:
- Продающих текстов для товара, услуги, тренинга, инфопродукта
- Лэндинга "под ключ" на платформе LP
- Текста для лэндинга (если верстку заказываете у другого специалиста).
- тексты для медицинских сайтов
- рерайтинг
- транскрибация.
Я гарантирую вам спокойствие и уверенность в том, что работа будет выполнена в срок согласно ТЗ.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$10/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга