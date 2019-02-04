ekateve_free

Юрист

(1) Консультирование руководства и персонала поправовым вопросам; разработка экспертных заключений для целей компании (отрасли права – гражданское, банковское, трудовое, земельное, сделки с недвижимостью).

(2) Корпоративно-правовая деятельность – подготовка и проведение общих собраний акционеров (участников), заседаний наблюдательного совета (совета директоров), иных органов управления, комитетов с оформлением сопутствующих и итоговых документов; разработка и регистрация учредительных документов и изменений в

них; смена акционеров (участников) и переход долей, изменение уставного капитала.

(3) Представительство интересов в государственных органах, деловая переписка, претензионно-исковая работа (участие в процессах по взысканию задолженности, административное производство).

(4) Договорная работа (правовой анализ и составление гражданско-правовых договоров, протоколов разногласий, дополнительных соглашений, экспертных заключений; правовая экспертиза сделок, кредитных сделок).

(5) Экспертиза и разработка организационно-правовой, распорядительной, информационно-справочной, кадровой документации компании.

(6) Сопровождение эмиссии ценных бумаг.

(7) Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

(8) Подготовка документации для получения лицензий и разрешений (профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг).

(9) Подготовка документации и сопровождение участия в аукционах и конкурсах (на заключение контрактов с организациями различных форм собственности).

(10) Проведение мониторинга изменений в действующем законодательстве и актуализация судебной практики.

(11) Обеспечение раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

(12) Согласование кандидатур на руководящие должности в отделениях Банка России;

(13) Развитие филиальной сети (открытие, закрытие и изменение статуса филиалов, дополнительных офисов, операционных офисов, ОКВКУ);

(14) Составление и регистрация договоров залога, ипотеки, поручительства, иных обеспечительных сделок; сделок с недвижимостью