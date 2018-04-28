ekb_direct

· Создание сайтов, Арбитраж трафика,
· Холодный и горячий обзвон клиентов, оставивших заявку на сайте.
· Продажа услуг компании
· Ведение контекстной рекламы (Яндекс/ Гугл)
· Настройка контекстной рекламы
· Регулирование ставок, сортировка объявлений, подготовка аналитических отчетов
· Настройка SEO продвижения
· Разработка семантического ядра
· Разработка текстов рекламных объявлений
· Настройка индексации сайта в Яндекс/Гугл
· Продвижение и поднятие сайта в органической выдаче
· Организация семинаров для клиентов и производителей компании
· Email-рассылки · Разработка маркетинговой стратегии компании
· Разработка рекламно-информационных материалов
· Поиск и внедрение новых рекламных инструментов
· Управление действующими проектами;
· Привлечение новых источников трафика;
· Аналитика;
· Отчетность;
· Создание сайтов
· Оптимизация сайтов
· Создание и реализация интернет-маркетинг стратегии
· Техническая поддержка сайтов
· Анализ конкурентов, статистики
· Развития пабликов: контент-план, реализация, отчетность, аналитика;
· Ведение и администрирование всех аккаунтов компании: Vk, ОК, Facebook, Instagram, Telegram, мессенджеры – создание контента (текст + подбор имиджей), ответы на вопросы, модерация комментариев, мониторинг упоминаний о компании (онлайн-репутация), конкурентный анализ;
· Таргетированная реклама в социальных сетях;
· Работа по направлению кросс-партнерства в соц. сетях;
· Планирование и полное сопровождение розыгрышей и иных активностей;
· Работа с тематическими форумами, чатами; · Ведение корпоративного блога