ekb_direct

портфолио http://direct.deloproltd.ru

· Создание сайтов, Арбитраж трафика,

· Холодный и горячий обзвон клиентов, оставивших заявку на сайте.

· Продажа услуг компании

· Ведение контекстной рекламы (Яндекс/ Гугл)

· Настройка контекстной рекламы

· Регулирование ставок, сортировка объявлений, подготовка аналитических отчетов

· Настройка SEO продвижения

· Разработка семантического ядра

· Разработка текстов рекламных объявлений

· Настройка индексации сайта в Яндекс/Гугл

· Продвижение и поднятие сайта в органической выдаче

· Организация семинаров для клиентов и производителей компании

· Email-рассылки · Разработка маркетинговой стратегии компании

· Разработка рекламно-информационных материалов

· Поиск и внедрение новых рекламных инструментов

· Управление действующими проектами;

· Привлечение новых источников трафика;

· Аналитика;

· Отчетность;

· Создание сайтов

· Оптимизация сайтов

· Создание и реализация интернет-маркетинг стратегии

· Техническая поддержка сайтов

· Анализ конкурентов, статистики

· Развития пабликов: контент-план, реализация, отчетность, аналитика;

· Ведение и администрирование всех аккаунтов компании: Vk, ОК, Facebook, Instagram, Telegram, мессенджеры – создание контента (текст + подбор имиджей), ответы на вопросы, модерация комментариев, мониторинг упоминаний о компании (онлайн-репутация), конкурентный анализ;

· Таргетированная реклама в социальных сетях;

· Работа по направлению кросс-партнерства в соц. сетях;

· Планирование и полное сопровождение розыгрышей и иных активностей;

· Работа с тематическими форумами, чатами; · Ведение корпоративного блога