Екимов Александр
Образование среднее техническое,висшое не законченое,пока студент заочник!
Опыт работы
Имею опыт в розничной и оптовой торговле в стороительной сфере,
на доный момент роботаю в строительной солидной фирме которая занимается лепкой,позолотой...
Результаты работы и достижения:
должность-бригадир
быстро все схвачиваю на лету,харошая память,
Дополнительная информация
Технические навыки MS Windows 2000, Word, Excel, DOS.
Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете
Немецкий язык - читаю, перевожу со словарем
Внимательно и бысто могу наберать текст!
А ТАКЖЕ БЫСТРО НАБИРАЮ НОТНЫЙ ТЕКСТ!!!
роботал с музыкальной порограмой Finail,adobe audition!