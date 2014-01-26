Екимов Александр

Образование среднее техническое,висшое не законченое,пока студент заочник!

Опыт работы

Имею опыт в розничной и оптовой торговле в стороительной сфере,

на доный момент роботаю в строительной солидной фирме которая занимается лепкой,позолотой...

Результаты работы и достижения:

должность-бригадир

быстро все схвачиваю на лету,харошая память,

Дополнительная информация

Технические навыки MS Windows 2000, Word, Excel, DOS.

Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете

Немецкий язык - читаю, перевожу со словарем

Внимательно и бысто могу наберать текст!

А ТАКЖЕ БЫСТРО НАБИРАЮ НОТНЫЙ ТЕКСТ!!!

роботал с музыкальной порограмой Finail,adobe audition!