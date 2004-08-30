На протяжении двух месяцев набирала опыт работы в сфере службы поддержки широкоизвестного по Украине интернет-магазина. В рабочие обязанности входило: фиксация жалоб клиентов, оформление новых и коррекция существующих заказов, информирование об актуальных услугах, предложениях и акциях, консультация по широкому спектру товаров разных категорий и предназначения, коммуникация с почтовыми операторами по вопросам логистики доставок, коммуникационное посредничество между руководителем компании и клиентом. С всеми вышеперечисленными задачами, я, как менеджер, работала оперативно и качественно, за что работодатель оформил мне бонусную систему с повышенной оплатой за каждый обработанный звонок, которых в среднем за 6 часов рабочего времени осуществлялось около восьмидесяти. Из личных качеств: стрессоустойчивость, коммуникабельность, вежливость, эрудированность, пунктуальность. Знание английского языка на уровне B2.