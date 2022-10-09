eklerchi_design

Валерия Фоменко eklerchi_designeklerchi_design
Здравствуйте.
Меня зовут Валерия, я дизайнер-визуализатор и графический дизайнер с опытом работы в 4 года. Мои визуализации можно посмотреть на Behance: https://www.behance.net/eklerchi
Профессионально владею 3DsMAX, Corona Renderer, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Lightroom, Premiere Pro.
Готова создать для Вас качественный и отвечающий современным трендам дизайн.
Я гарантирую:
- ответственное отношение к работе;
- быструю обратную связь в рабочее время (с 10:00 до 19:00);
Для Вашего удобства предоставляю список услуг и минимальный прайс.
Дизайн-визуализация интерьера:
- от 300р кв.м. считается по полу.
Графический дизайн:
- фирменный логотип - от 2000р;
- визитка - 600р;
- листовка - 1000р;
- афиша - 1000р;
- меню - 600р;
- приглашение - 400р;
- стикеры для соцсетей от 300р шт;
- иконки для соцсетей - 200р/шт;
- обработка фото, ретушь - от 100р/шт;
все, что потребуется от вас - пара слов о том, что бы вы хотели получить в результате, желаемая цветовая гамма, референсы.
Вы получаете:
- оригинальный дизайн (отрисовка нескольких вариантов. работа до полного удовлетворения заказчика!);
- векторные изображения или визуализации необходимых размеров и форматов;
- выполненную задачу без задержек и в максимально сжатые сроки;
Возможно срочное выполнение. Возможно выполнение иных работ, не указанных в прайсе.
РАБОТА ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%
Сроки выполнения от 2 до 7 дней. Все зависит от сложности и количества Ваших правок.
Пишите в What's app или Telegram по номеру телефона. Сразу прикрепите вид работы и краткую информацию о желаемом дизайне.