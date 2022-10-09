eklerchi_design

Дизайнер интерьеров. Графический дизайнер.

Здравствуйте.

Меня зовут Валерия, я дизайнер-визуализатор и графический дизайнер с опытом работы в 4 года. Мои визуализации можно посмотреть на Behance: https://www.behance.net/eklerchi

Профессионально владею 3DsMAX, Corona Renderer, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Lightroom, Premiere Pro.

Готова создать для Вас качественный и отвечающий современным трендам дизайн.

Я гарантирую:

- ответственное отношение к работе;

- быструю обратную связь в рабочее время (с 10:00 до 19:00);

Для Вашего удобства предоставляю список услуг и минимальный прайс.

Дизайн-визуализация интерьера:

- от 300р кв.м. считается по полу.

Графический дизайн:

- фирменный логотип - от 2000р;

- визитка - 600р;

- листовка - 1000р;

- афиша - 1000р;

- меню - 600р;

- приглашение - 400р;

- стикеры для соцсетей от 300р шт;

- иконки для соцсетей - 200р/шт;

- обработка фото, ретушь - от 100р/шт;

все, что потребуется от вас - пара слов о том, что бы вы хотели получить в результате, желаемая цветовая гамма, референсы.

Вы получаете:

- оригинальный дизайн (отрисовка нескольких вариантов. работа до полного удовлетворения заказчика!);

- векторные изображения или визуализации необходимых размеров и форматов;

- выполненную задачу без задержек и в максимально сжатые сроки;

Возможно срочное выполнение. Возможно выполнение иных работ, не указанных в прайсе.

РАБОТА ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ 50%

Сроки выполнения от 2 до 7 дней. Все зависит от сложности и количества Ваших правок.

Пишите в What's app или Telegram по номеру телефона. Сразу прикрепите вид работы и краткую информацию о желаемом дизайне.