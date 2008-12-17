Агентство профессионального творчества "EKLSPEKLS" fucking art

ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ФОТОМОДЕЛЕЙ

Съёмка с последующей цифровой обработкой и ретушью. Работа визажиста и парикмахера включена в стоимость. Конечный результат - 10 фотографий формата 20х30см.

Стоимость – 15.000 руб.

Дополнительно - бесплатная запись на CD готовых к печати работ и легких файлов для использования в Интернете!

В съемке тщательно разрабатывается идея и продумываются все возможные образы. Возможна аренда самых разных костюмов и реквизита.

Выездная съемка со студийным светом. Она возможна по договоренности. Например, это может быть съемка семейных фотографий у Вас дома, в Вашем интерьере.

СВАДЕБНАЯ СЪЕМКА

Свадебная съемка: 2000 руб/ 1 час с последующей цифровой обработкой и ретушью.

Вся фотосессия записывается на CD.

ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА

Съёмка предмета или группы предметов, объединенных сложной художественной композицией по техническому заданию клиента или по усмотрению фотографа.

Стоимость - от 300 руб. за 1 сюжет.

РЕКЛАМНАЯ СЪЁМКА

Техническая съёмка, съёмка для каталога предмета или группы предметов, не объединенных сложной

художественной композицией.

Стоимость - 600 руб за сюжет. Рассматриваются заказы, где предполагается не менее пяти сюжетов.

ПОРТРЕТНАЯ СЪЁМКА

- Студийный портрет – 6000 руб

- Семейный портрет – 7000 руб

- Детский портрет – 6000 руб

В цену услуги "Портретная съемка" входит 5 фото-портретов, их ретушь, работа визажиста, стилиста и парикмахера.

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА

Мелкая ретушь в вашем присутствии – 300 руб.

Сложная ретушь, монтаж изображений фотографом – 700 руб.

ПРАЙС ВИЗАЖИСТА-ПАРИКМАХЕРА

Свадебный макияж с прической 6000 руб

Репетиция макияжа и прически 3500 руб

Макияж без прически

1 макияж – 2000 руб.

2 макияжа – 3500 руб.

3 макияжа – 5000 руб.

4 макияжа – 6000 руб.

5 макияжей – 7000 руб.

6 и более макияжей – по договоренности

Прически

Стоимость каждой от 1500 руб. в зависимости от сложности

Макияж с прической в зависимости от количества человек

1 – 3000 руб.

2 – 5500 руб.

3 – 7000 руб.

4 – 11000 руб.

5 – 12000 руб.

6 и более по договоренности

Макияж и прически для моделей мужского пола

Макияж – 2000 руб., с прической – 3000 руб.

Изготовление свадебных книг ручной работы:

Свадебная фото книга или wedding book относительно новая услуга на Российском свадебном рынке. Для многих молодоженов, свадебная книга стала хорошей альтернативой при создании свадебного альбома. Не путайте свадебную книгу с классическим свадебным фотоальбомом, это абсолютно разные вещи!

Что же такое свадебная книга? Wedding book - это эксклюзивная и раритетная фото книга, изготовленная полностью вручную в единственном экземпляре. Страницы книги представляют собой коллажи из ваших свадебных фотографий, обработанные на компьютере, упорядоченные в логическом и временном порядке и создающие определенную композицию, в зависимости от разворота книги. Обложка может быть кожаная, алюминиевая или деревянная, покрытая в несколько слоев лака. В обложку на лицевую сторону можно вставить фотографию, выгравировать дату или имена. Вы можете сами отобрать самые интересные фотографии, или довериться нам. Дизайн и оформление свадебной книги обсуждается с заказчиком.

Видеосъемка свадеб Рекламная съемка (реклама товаров, услуг, рекламно- информационные сюжеты) Корпоративная видеосъемка (праздники, юбилеи фирм, презентации товаров, услуг) Телевизионная видеосъемка (видеосъемка информационных сюжетов, документальных фильмов, экстрим съемки, скрытая камера и т.д.)

Свадьбы:

Видеосъемка(10-часов работы оператора)+монтаж+dvd от 15000т.р

Видеосъемка(12-часов работы оператора 2x-камерная видеосъемка)+монтаж+dvd от.25000тр

Концерты:

Видеосъемка 2х камерная + монтаж + DVD

- 28.000 т.р.

Корпоратив:

Видеосъемка+монтаж+dvd от 20000т.р

Видеосъемка(2x-камерная видеосъемка)+монтаж+dvd от 35000т.р.

Ролики:

Видеосъемка+монтаж+dvd от 40000т.р

Вечеринки:

Видеосъемка(4-часов работы оператора)+монтаж+dvd от 10000т.р

Видеосъемка(4-часов работы оператора 2x-камерная видеосъемка)+монтаж+dvd от 18.000т.р

Декораторская мастерская предлагает все виды художественных работ по изготовлению и установке… Постройка декораций для кино, TV, рекламы и event мероприятий. Художественное оформление показов моды, выставок и art Performance*ов. Бодиарт, airograf. Дизайн интерьеров, настенная роспись. Изготовление эксклюзивных предметов интерьера, бутафории. Авторская кукла. Графический дизайн и другие видРазработка логотипа. Создание логотипа

Слово логотип в буквальном переводе с латинского — словоформа. Когда-то возможность отображения окружающего мира в комбинациях символов, иероглифов, букв, пиктограмм – производила на людей такое впечатление, что даже между собой цивилизации выработали типичные подходы к тому, что лежит в основе любой культуры, языку и его алфавиту. Некоторые учения оккультизма учили, что слово есть основа всего сотворённого, а раз слова состоят из букв, то и каждая буква может рассматриваться как обладающая могуществом активная сила. При разработке логотипов мы исходим из того, что образ созданный нами должен иметь визуальную силу и гармонию. Создание логотипа, дизайн логотипа, разработка логотипа – это одно из начальных и важных работ в брендинге. Следующим этапом является, формирование и разработка фирменного стиля.

Брендинг

Стивен Кинг однажды дал интересное определение: «Продукт — это то, что делается на заводе, а Бренд — это то, что покупается человеком». Также можно сказать; Бренд – это всё, что приходит в голову человеку относительно фирмы или продукта, когда он видит его логотип или слышит название. Наша цель – создать именно такой бренд, который будет эффективно отличать вас на рынке.

Разработка фирменного стиля

Мы чётко разграничиваем понятия: Брендбук (Brandbook), Паспорт стандартов (Guideline) и Кат-гайд (Cut guide). Не все заказчики понимают отличия и как следствие отсюда не понимание из чего складывается сумма за предоставляемую работу. Мы подберем пакет фирменного стиля именно для вас и сделаем качественный продукт, наше портфолио скажет о нас больше чем мы сами.

Логоперсонаж или бренд-персонаж — это персонифицированный образ, на который ссылается марка в своей рекламе. Мы разработаем для вас имидживый образ под любые ваши цели, будь это персонаж только для сувенирной продукции, либо полноценная торговая марка.

Разработка названия бренда, торговой марки. Данный этап брендинга является очень сложным и требует профессиональных навыков от исполнителей. Ведь для разработки названия необходимо точно представлять себе цели и задачи, которые стоят перед брендом.

Графический дизайн — это создание визуально-информативной продукции, несущей также и эмоциональную нагрузку. Основной целью графического дизайна является привлечение внимания аудитории к конкретной информации с помощью запоминающегося изображения. Эскиз — важнейшая часть в процессе создания дизайна рекламы и его исполняют специалисты, такие как: дизайн студии или студии дизайна, вполне возможно просто отдельные дизайнеры.

Разработка дизайна сайта от 15000 т.р.

Разработка програмной части:

* Сайт визитка от 5.000 т.р.

* Корпоративный сайт от 20.000 т.р.

* Интернет магазин от 50.000 т.р.

* Интернет портал от 70.000 т.р

* При заказе дизайна и програмной части скидка 20%

* Разработка логотипов от 3.000 т.р.

* Разработка корпоративного стиля: от 10.000 т.р

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Наш сайт: www.eklspekls.com

E-mail: [email protected]

ICQ: 402945617

Тел.: +7(926)6753946, Дарья