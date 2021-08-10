Диктор художественной озвучки, артист-вокалист.

Диктор художественной озвучки, чтец ЛитРес, радиоведущий, артист-вокалист. Педагог регионального отделения Федеральной Школы Радио. Опыт на ТВ и радио более 10 лет. Большой опыт студийной работы, как артист-вокалист: авторские песни, рок, лирические баллады, герои мюзиклов. Вокальный диапазон 3,5 октавы. Озвучка учебных пособий для школ и детских садов, рекламных роликов, аудиокниг, стихов и рассказов для детей и взрослых. Озвучивал юношей и старцев, воинов и старушек. Комедийных и трагических героев. Обладаю способностью изменять голос под характер героев. Честен, креативен, пунктуален, исполнителен.