ekonovalova

Устный/письменный переводчик (немецкий, английский языки)

Образование

Закончила Московский государственный лингвистический университет по специальности "Лингвист-переводчик" со знанием двух иностранных языков (немецкий, английский). Защитила дипломную работу по теме "Особенности перевода узкоспециальных текстов на примере текста по теме "Фотография". Составление словника".

Опыт работы

Устный переводчик. АНО “Доступная среда – инвалидам”. Москва, декабрь 2009

Устный перевод с немецкого на русский язык и наоборот при подготовке к спектаклю мима JOMI (Josef Michael Kreuzer), работа с помощником режиссера, осветителями, звукооператорами. Устный перевод на пресс-конференции, во время выступления представителя посольства Германии после спектакля, а также во время фуршета. Устный перевод на встрече с заместителем руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Устный переводчик. Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации людей с особенностями развития “Круг”. Ноябрь, 2009

Устный перевод с немецкого на русский язык и наоборот интервью с представителями интегрированных театральных мастерских “Atelier Blaumeier” (Бремен) на радиостанции “Свобода”. Эфир от 02.12.2009.

переводчик, корреспондент, автор программы.

Переводчик; журналист. РГРК Голос России, отдел радиовещания на немецком языке. Москва, февраль-апрель 2009

Перевод новостных блоков, комментариев, авторских программ с русского на немецкий язык. Подготовка к выпуску двух собственных программ, посвященных благотворительности в России и экологическим движениям. Обработка текста для помещения его на интернет-сайте компании.

Переводчик. Благотворительный фонд “Подари жизнь”. Бессрочное сотрудничество.

Перевод корреспонденции, научных статей, аналитических и информационных материалов с русского на немецкий/английский язык и наоборот. Реферативная работа по хосписам Германии.

Переводчик. Реабилитационный лагерь для детей, перенесших онкологические заболевания Barretstown. Барретстаун, Ирландия, 8-17 июня 2010

Сопровождение детей из Москвы в Барретстаун, Ирландия. Устный перевод всевозможных мероприятий в лагере: мастер-классов, соревнований, обсуждений и т.д.