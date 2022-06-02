ekspesivtseva

Работа с текстом

Быстро и грамотно переведу аудио/видео в текст, с любого Вашего файла (фото, скан, PDF).Переписываю вручную без каких-либо программ и сервисов. Вам не придётся что-то исправлять.Скорость печати - 315 символов в минуту.Я работаю вручную, но не исключаю где-то пропущенное слово, предлог ( не более 2% от всего текста)Внимание!!Если обязательно выполнение в течении 24 часов, пожалуйста - воспользуйтесь дополнительными функциями!Работу выполняю качественно, доработка/правка текста возможна не более одного раза.Если вас не устроил окончательный вариант работы, правки показались недостаточными, пожалуйста обратите внимание на дополнительные услуги.По желанию удалю повторы и слова-паразиты. Прошу указывать это при заказе.Обращаю ваше внимание!Работаю только с записями на русском языке.