ekugi

Константин Ларионов ekugi

 
NaN летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • GIF банер 468х60

    $20

    Только на конкурсной основе, банер gif 468x60. В банере должен присутствовать следующий текст: 1. Новый передел собственности 2. Приватизация муниципальной недвижимости 3. Хочешь быть в теме!? Главная задача профессионально связать всё воедино. Стиль можно посмотреть на сайте www.ekugi.ru Победитель получит 20 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется изготовить несколько вариантов шапки для доски объявлений и форуму по недвижимости, в формате jpg или gif 744 х 220 точек. Основные требования: 1. небольшой размер (до 20 kb) 2. тематика недвижимость

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Создание рекламного письма

    $10

    Требуется написание рекламного объявления для e-mail рассылки о новой услуге на сайте www.ekugi.ru. Информация об услуге: Программа расчета стоимости муниципальной аренды по любому адресу Екатеринбурга. Возможности программы: 1. Расчет муниципальной аренды согласно методике ЕКУГИ. 2. Сравнение муниципальной и коммерческой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поднятие тИЦ

    $2500

    Поднятие тИЦ сайта www.ekugi.ru без линкообменников, только белыми методами, качественно и надолго, исключительно по тематике. Оплата по по факту за каждые 10 пунктов. отчеты по проделанной работе обязательно.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программа расчета арендной платы для размещения на сайте

    Требуется программа расчета арендной платы для размещения на сайте www.ekugi.ru. Вводные данные во вложенных файлах. Самое главное в данной программе, реализация возможности автоматического расчета территориального коэффициента. Для этого необходим подбор адресов г. Екатеринбурга. Также необходим ...

    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$9
10 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта
Очень хороший заказчик! Просто это запоздалый отзыв! Спасибо вам - вы первый выбрали меня на проект. Я тогда не понимала, что и вам отзыв написать надо! Удачи и успехов!
работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
xlreg
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
GIF банер 468х60
Константин чётко представляет, что хочет получить в результате. Адекватная оценка стоимости чужого труда, без стремления к халяве. Оплачено оперативно.
Отличный результат...!
Ответный отзыв