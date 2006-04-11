комплект банеров 120х60, 100х100, 88х31, 120х100. для сайта ekugi.ru
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Только на конкурсной основе, банер gif 468x60. В банере должен присутствовать следующий текст: 1. Новый передел собственности 2. Приватизация муниципальной недвижимости 3. Хочешь быть в теме!? Главная задача профессионально связать всё воедино. Стиль можно посмотреть на сайте www.ekugi.ru Победитель получит 20 ...Баннеры1 исполнительЗавершен18 лет назад
Требуется изготовить несколько вариантов шапки для доски объявлений и форуму по недвижимости, в формате jpg или gif 744 х 220 точек. Основные требования: 1. небольшой размер (до 20 kb) 2. тематика недвижимостьДизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад
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Требуется написание рекламного объявления для e-mail рассылки о новой услуге на сайте www.ekugi.ru. Информация об услуге: Программа расчета стоимости муниципальной аренды по любому адресу Екатеринбурга. Возможности программы: 1. Расчет муниципальной аренды согласно методике ЕКУГИ. 2. Сравнение муниципальной и коммерческой ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт18 лет назад
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Поднятие тИЦ сайта www.ekugi.ru без линкообменников, только белыми методами, качественно и надолго, исключительно по тематике. Оплата по по факту за каждые 10 пунктов. отчеты по проделанной работе обязательно.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется программа расчета арендной платы для размещения на сайте www.ekugi.ru. Вводные данные во вложенных файлах. Самое главное в данной программе, реализация возможности автоматического расчета территориального коэффициента. Для этого необходим подбор адресов г. Екатеринбурга. Также необходим ...Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт18 лет назад