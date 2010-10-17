Мегаполис Консалт

«Мегаполис Консалт» предлагает написание на заказ эссе, докладов, рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций. Наши специалисты выполняют работы практически по всем учебным дисциплинам и любой тематике, список которых постоянно продолжает пополняться. Уточнить возможность заказа вы можете, связавшись с нами по электронной почте ([email protected]) или по телефону (8-963-614-86-35).

В компании «Мегаполис Консалт» вы можете заказать работу заранее или оформить сверхсрочный заказ. Наша деятельность в данной сфере позволяет качественно выполнять работы

за 1 сутки. Вне зависимости от срока исполнения, все работы, подготовленные в нашей компании, характеризуется отличным качеством. Система работы, принятая в «Мегаполис Консалт», позволяет наиболее эффективно решать поставленные задачи. На каждом из этапов сотрудничества мы всегда учитываем интересы наших клиентов.

Кроме учебных работ, в компании «Мегаполис Консалт»

вы можете заказать написание бизнес-планов. Наши специалисты предоставят вам анализ производственного, организационного и финансового плана, стратегии маркетинга, просчитают риски, гарантии и эффективность проекта. Квалификация наших исполнителей работ позволяет создавать любые бизнес-планы на профессиональном уровне.

При одновременном заказе нескольких работ (от трех)

мы предоставляем нашим клиентам специальные скидки.

Также в «Мегаполис Консалт» действуют выгодные предложения для постоянных клиентов.

Мы стремимся к тому, чтобы вы были уверены в качественном результате нашего сотрудничества, поэтому мы обеспечиваем каждому клиенту ряд гарантий:

* «Мегаполис Консалт» — официально зарегистрированная организация.

Официальный статус и многолетний опыт работы позволяют нам гарантировать качество услуг и строгое соблюдение своих обязательств.

* Мы заключаем договор и выдаем платежные документы.

В договоре четко прописываются объем и сроки выполнения работ. Поэтому вы получаете контрольную, курсовую или диплом точно в срок и в полном соответствии с требованиями вашего научного руководителя или преподавателя.

* Все работы проверяются по системе «Антиплагиат».

Проверка современной компьютерной программой подтверждает уникальность работы. Вы не столкнетесь

с ситуацией, когда научный руководитель усомнится в вашем авторстве.

* Работы пишут только проверенные специалисты.

2004 года мы наладили стабильное сотрудничество

с квалифицированными авторами, имеющими глубокие знания

в своей сфере и большой опыт написания различных учебных

и научных работ. Вы получаете грамотные доклады, рефераты

и диссертации, написанные по современным правилам, предъявляющимся к таким работам.

* Мы бесплатно осуществляем доработки.

Если ваш научный руководитель просит внести в работу изменения, мы производим доработку бесплатно, согласно условиям, оговоренным в договоре. В результате вы получаете работу, полностью соответствующую требованиям преподавателя.

Мы гарантируем качество и точность сроков исполнения работ любой сложности, поэтому наши заказчики нам доверяют!