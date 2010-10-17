«Мегаполис Консалт» предлагает написание на заказ эссе, докладов, рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций. Наши специалисты выполняют работы практически по всем учебным дисциплинам и любой тематике, список которых постоянно продолжает пополняться. Уточнить возможность заказа вы можете, связавшись с нами по электронной почте ([email protected]) или по телефону (8-963-614-86-35).
В компании «Мегаполис Консалт» вы можете заказать работу заранее или оформить сверхсрочный заказ. Наша деятельность в данной сфере позволяет качественно выполнять работы
за 1 сутки. Вне зависимости от срока исполнения, все работы, подготовленные в нашей компании, характеризуется отличным качеством. Система работы, принятая в «Мегаполис Консалт», позволяет наиболее эффективно решать поставленные задачи. На каждом из этапов сотрудничества мы всегда учитываем интересы наших клиентов.
Кроме учебных работ, в компании «Мегаполис Консалт»
вы можете заказать написание бизнес-планов. Наши специалисты предоставят вам анализ производственного, организационного и финансового плана, стратегии маркетинга, просчитают риски, гарантии и эффективность проекта. Квалификация наших исполнителей работ позволяет создавать любые бизнес-планы на профессиональном уровне.
При одновременном заказе нескольких работ (от трех)
мы предоставляем нашим клиентам специальные скидки.
Также в «Мегаполис Консалт» действуют выгодные предложения для постоянных клиентов.
Мы стремимся к тому, чтобы вы были уверены в качественном результате нашего сотрудничества, поэтому мы обеспечиваем каждому клиенту ряд гарантий:
* «Мегаполис Консалт» — официально зарегистрированная организация.
Официальный статус и многолетний опыт работы позволяют нам гарантировать качество услуг и строгое соблюдение своих обязательств.
* Мы заключаем договор и выдаем платежные документы.
В договоре четко прописываются объем и сроки выполнения работ. Поэтому вы получаете контрольную, курсовую или диплом точно в срок и в полном соответствии с требованиями вашего научного руководителя или преподавателя.
* Все работы проверяются по системе «Антиплагиат».
Проверка современной компьютерной программой подтверждает уникальность работы. Вы не столкнетесь
с ситуацией, когда научный руководитель усомнится в вашем авторстве.
* Работы пишут только проверенные специалисты.
2004 года мы наладили стабильное сотрудничество
с квалифицированными авторами, имеющими глубокие знания
в своей сфере и большой опыт написания различных учебных
и научных работ. Вы получаете грамотные доклады, рефераты
и диссертации, написанные по современным правилам, предъявляющимся к таким работам.
* Мы бесплатно осуществляем доработки.
Если ваш научный руководитель просит внести в работу изменения, мы производим доработку бесплатно, согласно условиям, оговоренным в договоре. В результате вы получаете работу, полностью соответствующую требованиям преподавателя.
Мы гарантируем качество и точность сроков исполнения работ любой сложности, поэтому наши заказчики нам доверяют!