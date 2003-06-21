el-harnish

Работа с текстовыми редакторами, перевод документов из одного формата в другой, редактирование документов, улучшение текстов; написание стихов, прозы

Мне 18 лет - поступил на юрфак СпбГУ на бюджет. Уже в школе стал активно работать с текстовыми редакторами, с программами Excel и Word. Отрабатываю навыки работы в фотошопе. Обладаю широким словарным запасом и опытом в написании качественных художественных текстов, в том числе рифмованных. Любой, кому потребуется, получит в качестве подтверждения копии авторских работ. Цены не заламываю - необходимо просто держаться на плаву в студенческие годы, гарантирую скорость и результат.