Меня зовут Элина - готова выполнить задачки по аналитике и подготовки презентаций

Образование: НИУ ВШЭ, Экономика, бакалавриатОпыт работы: работала бизнес-аналитиком 1 год в управленческом консалтинге в компании Deloitte; имеется опыт работы аналитиком и специалистом в международных FMCG компаниях (6 месяцев)Инструменты: Power Point, Excel, MS Visio, Think cellНавыки: сбор и анализ информации и данных по нужной теме из открытых источников, подготовка презентаций, текстов, визуализацийЯзыки: английский (С1), французский (B2)