el5torro

Михаил Данилов el5torro

 
45 летРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Строительный инжиниринг

- Судебная строительно-техническая экспертиза выполненных работ.

- Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

- Определение физического износа зданий.

- Экспертиза соответствия выполненных работ требованиям проекта и нормативным документам.

- Оценка соответствия оформления производственной и исполнительной документации обязательным требованиям нормативных документов.

- Осуществление функций технического надзора Заказчика.

- Выступления в судах.

- Консультации.

- др.