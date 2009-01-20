Строительный инжиниринг
- Судебная строительно-техническая экспертиза выполненных работ.
- Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
- Определение физического износа зданий.
- Экспертиза соответствия выполненных работ требованиям проекта и нормативным документам.
- Оценка соответствия оформления производственной и исполнительной документации обязательным требованиям нормативных документов.
- Осуществление функций технического надзора Заказчика.
- Выступления в судах.
- Консультации.
- др.
Действие аккаунта приостановлено!